В Госдуме рассказали, какие выходные будут в июне за счет переноса с 8 марта

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал, что россиян ждут продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня за счет переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что 23 февраля в этом году совпало с воскресеньем, а 8 марта — с субботой, но при этом не нарушился баланс рабочих и нерабочих дней, закрепленных в ТК.

Из-за 23 февраля ожидается дополнительный выходной 8 мая, таким образом россияне будут отдыхать 8, 9, 10 и 11 мая. А из-за 8 марта будет дополнительный выходной 13 июня, после 12 июня — Дня России.

«Будем отдыхать четыре дня — 12, 13, 14 и 15 июня», — отметил депутат.

Таким образом, в первые майские выходные получится отдохнуть четыре дня подряд — с 1 по 4 мая, и в день России — с 12 по 15 июня.

По производственному календарю в 2025 году из 365 дней будет 247 рабочих и 118 — выходных (праздничных) дней.