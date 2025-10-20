В Госдуме рассказали, что пенсии в ноябре выплатят раньше из-за праздников

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») напомнил, что пенсии, которые должны будут прийти в начале ноября, должны поступить уже 1-го числа месяца, сообщает РИА Новости .

По его словам, если установленная дата доставки пенсии приходится на выходной или праздник, то денежные средства поступают раньше — в последний рабочий день перед длинными выходными.

«В этом году это означает, что выплаты, которые должны были прийти в начале месяца, поступят уже 1 ноября», — отметил он.

Ранее старший преподаватель института международных экономических связей, депутат Госдумы Илья Мосягин заявил, что прибавка военных пенсий на 3628 рублей до 46268 рублей в среднем с 1 октября в России станет большой помощью получателям.

