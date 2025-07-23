В Госдуме раскритиковали идею штрафов за кормление бездомных животных
Фото - © Пушкино. Сретенская церковь/Медиасток.рф
Депутат Госдумы Владимир Бурматов раскритиковал законопроект, предлагающий штрафовать людей за кормление животных у жилых домов, передает Life.ru.
Аналогичные инициативы уже неоднократно отменяли на местном уровне из-за их невыполнимости.
«Кто котика обидит, тот пять дней не протянет! Пожилым людям бояться не стоит — штрафов не будет, закон не примут», — уточнил парламентарий.
Также известно, что в соцсетях и комментариях граждане уже активно высказываются против штрафов, что также снижает шансы законопроекта на успех.