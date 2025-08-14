В Госдуме просят сохранить возможность звонков через иностранные мессенджеры

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой сохранить возможность использовать функцию звонков в иностранных мессенджерах, сообщает РИА Новости .

Ранее Роскомнадзор объявил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp* в целях противодействия преступлениям. В ведомстве отметили, что данные мессенджеры используют для вымогательства денег и обмана россиян, а также для вербовки в террористы и диверсанты.

«Прошу вас принять меры, направленные на сохранение возможности для граждан пользоваться широким кругом мессенджеров, которые наиболее удобны для них, исходя из собственного выбора», — говорится в письме Парфенова.

Также депутат Госдумы попросил назвать меры, которые принимаются для противодействия мошенникам в соцсети «ВКонтакте» и национальном мессенджере Max. По его словам, большинство россиян в прошлом году сталкивались с мошенничеством через телефонные звонки и СМС-сообщения, а не мессенджеры.

Парфенов добавил, что аферисты быстро адаптируются к новым условиям, а блокировка звонков создает неудобства законопослушным гражданам.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России