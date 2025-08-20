В Госдуме призвали родителей подтверждать все списания с детских карт

«Если ребенок хочет перевести деньги или какую-то другую банковскую операцию совершить, то родитель должен об этом знать. Сначала должен прийти запрос родителям, и уже они должны одобрить операцию или нет. Добровольно мы это уже реализовали — по закону уже можно сделать так, что банк прежде чем осуществить операцию, должен перенаправить разрешение на ее реализацию третьему лицу», — отметил Аксаков в эфире радио Sputnik.

Интересно, что данная услуга сейчас доступна для людей любого возраста. Депутат уверен, что родители должны знать о том, что покупают их дети, а затем давать подтверждение финансовой операции.

По мнению Аксакова, такие ограничения должны действовать только для тех детей, кто не зарабатывает деньги, а получает их от родителей. Если же ребенок в 16 лет работает, получает стипендию в учебных заведениях, то может пользоваться своей банковской картой без ограничений.