В Госдуме призвали родителей подтверждать все списания с детских карт
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков заявил, что на детские банковские карты необходимо ввести ограничения.
«Если ребенок хочет перевести деньги или какую-то другую банковскую операцию совершить, то родитель должен об этом знать. Сначала должен прийти запрос родителям, и уже они должны одобрить операцию или нет. Добровольно мы это уже реализовали — по закону уже можно сделать так, что банк прежде чем осуществить операцию, должен перенаправить разрешение на ее реализацию третьему лицу», — отметил Аксаков в эфире радио Sputnik.
Интересно, что данная услуга сейчас доступна для людей любого возраста. Депутат уверен, что родители должны знать о том, что покупают их дети, а затем давать подтверждение финансовой операции.
По мнению Аксакова, такие ограничения должны действовать только для тех детей, кто не зарабатывает деньги, а получает их от родителей. Если же ребенок в 16 лет работает, получает стипендию в учебных заведениях, то может пользоваться своей банковской картой без ограничений.