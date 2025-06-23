В Госдуме предупредили, что кибермошенники теперь атакуют через игровые моды

Депутат, член комитета ГД по информационной политике Антон Немкин рассказал о растущей тенденции: злоумышленники активно используют моды и дополнения к играм и программам для проведения кибератак. Об этом сообщает RT .

«Схема построена на доверии пользователей к фанатским разработкам и открытым платформам вроде GitHub. Злоумышленники создают „моды“, которые визуально неотличимы от настоящих, прикрываясь красивыми скриншотами и подробными описаниями», — рассказал Немкин.

Парламентарий подчеркнул, что основная опасность кроется во вредоносном коде, встроенном в такие модификации. Как правило, это исполняемые скрипты или модули, замаскированные под легальные файлы. По его словам, эти файлы могут активироваться вместе с «модом», получая несанкционированный доступ к системе.

Современные антивирусы часто не распознают подобные угрозы, особенно если они подписаны цифровой подписью, похищенной у добросовестных разработчиков, добавил депутат. После инсталляции вредоносный код способен анализировать файловую систему, красть сохраненные пароли и данные браузеров.

Немкин уточнил: наибольшую опасность представляют случаи, когда такие вирусы целенаправленно ищут криптокошельки.

Проблема усугубляется тем, что пользователи самостоятельно загружают и устанавливают вредоносное ПО.

«Ситуация усугубляется тем, что криптовалютные кошельки часто хранятся на пользовательских ПК без должной защиты», — пояснил депутат.

В качестве мер предосторожности Немкин посоветовал загружать моды только из проверенных источников, избегать малоизвестных разработчиков и использовать изолированную среду («песочницу») для тестирования модификаций.