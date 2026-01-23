В Госдуме представили стратегию развития для охраняемых природных территорий

На заседании экспертного совета при комитете по экологии обсудили проект новой Стратегии развития особо охраняемых природных территорий. Участники детально рассмотрели документ, направленный на кардинальное обновление подходов к сохранению биоразнообразия в России, сообщила пресс-служба Госдумы.

«Наша цель — не косметические поправки, а системный прорыв. Мы должны обеспечить не просто сохранение, но и количественный, и качественный рост охраняемых территорий. Проект стратегии прямо закрепляет эти задачи: увеличение площади ООПТ, рост биоразнообразия и восстановление популяций краснокнижных видов», — подчеркнул депутат Госдумы Александр Коган.

Парламентарий привел данные, подтверждающие успехи природоохранной политики. Так, с 2019 по 2025 год численность аргали (горного барана) выросла почти втрое, сайгака — более чем в шесть раз, а популяция дзерена почти удвоилась. Восстановление крупных хищников на Дальнем Востоке также показывает впечатляющую динамику: популяции амурского тигра и дальневосточного леопарда увеличились на 30% и 43% соответственно. Успех программ реинтродукции подтверждает и стабильный рост поголовья зубра в европейской части страны.

Вторым ключевым направлением стратегии Александр Борисович Коган назвал усиление надзора и внедрение современной системы мониторинга.

«Необходимо преодолеть 30-летнее отставание законодательства от реальности. Мы обязаны пресекать незаконную застройку, свалки, попытки изменить границы заповедников. Для этого требуется внедрить систему фонового экологического мониторинга — технические „глаза и уши“ для охраны природы», — заявил парламентарий.

Депутат добавил, что отсутствие четких правил часто наносит больший ущерб, чем регулируемое развитие. В качестве примеров он привел организацию сети экологических троп на Камчатке, которая направляет туристические потоки и защищает хрупкие ландшафты, а также необходимость научно обоснованного зонирования в Сочинском нацпарке для разделения рекреационных зон и зон абсолютного покоя.

«Именно над созданием таких современных и эффективных инструментов мы и работаем в Государственной Думе. Защита нашей уникальной природы требует не только принципиальности, но и умных технологических решений, закрепленных в стратегических документах», — резюмировал А. Б. Коган.