В Госдуме предложили способ борьбы с фальшивыми скидками

В Госдуме предложили обязать торговые точки указывать на ценниках динамику стоимости товара за последние 3 месяца в целях борьбы с фальшивыми скидками, пишет РИА Новости .

В документе отмечается, что эта информация должна быть указана на ценнике. В случае если товар поступил в продажу менее трех месяцев назад, это также нужно обозначать.

Авторы инициативы указывают на то, что часто перед праздниками цена товара перед распродажей искусственно завышается, а потом объявляется о ее «снижении»».

Для того, чтобы избежать импульсивных трат на ненужные товары, важно замечать и отслеживать основные маркетинговые уловки. Например, ограниченные сроки и эффект дефицита. Магазины указывают, что скидка действует только сегодня, а маркетплейсы напоминают: «товар заканчивается».