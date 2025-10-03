В Госдуме предложили сделать проще процесс получения «Ветерана труда»

Глава фракции СРЗП («Справедливая Россия — За правду») Сергей Миронов обратился к Минпромторгу и попросил упростить процедуру получения звания «Ветеран труда» для сотрудников промышленных производств, которые подведомственны министерству. Он отправил письмо министру промышленности и торговли России Антону Алиханову, сообщает kp.ru .

Миронов отметил, что инициатива позволит увеличить эффективность. Чтобы упростить процедуру получения звания, можно сделать требования к получению ведомственных наград, открывающих путь для получения «Ветерана труда», чуть ниже.

По мнению главы СРЗП, уже работающая система ограничивает количество сотрудников промышленности, которые могли бы претендовать на звание. Перед ними, как считает Миронов, устанавливаются лишние преграды.

Глава СРЗП добавил, что правила Минпромторга более строгие, чем в иных ведомствах. Например, более доступные процедуры есть в Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения. Поэтому Миронов призвал упростить процесс получения «Ветерана труда» для сотрудников предприятий, которые подведомственны Минпромторгу.

