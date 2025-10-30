В Госдуме предложили обязать блогеров подтверждать образование при освещении медицины

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что в России в ближайшие год-полтора могут ввести обязательное подтверждение образования для блогеров, освещающих темы медицины, финансов и юриспруденции, сообщает Газета.ru .

В России планируют принять закон, который обяжет блогеров подтверждать профильное образование при публикации материалов на темы медицины, финансов, юриспруденции и других специализированных сфер. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Депутат пояснил, что инициатива разрабатывается по аналогии с китайским законодательством, где с октября 2023 года действует запрет на ведение блогов по этим темам без соответствующего образования. По словам Свинцова, подобные меры необходимы для защиты граждан от недостоверной информации и мошенничества.

«Возможно, в сфере медицины, финансового просвещения, питания, психологии и ряде других сфер от блогеров потребуется подтверждение своих компетенций. Это может быть диплом о высшем образовании, а также время от времени блогеры должны будут проходить аккредитацию образовательных программ», — пояснил Свинцов.

Он отметил, что отсутствие контроля приводит к распространению опасных советов, которые могут нанести вред здоровью и благополучию граждан. Депутат добавил, что совместно с советом блогеров уже разрабатывает перечень тематик, для которых потребуется подтверждение квалификации и аккредитация.

