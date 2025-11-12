В Госдуме предложили объяснять детям правила поведения при нахождении взрывчатки

Депутат Государственной думы Татьяна Буцкая предложила Минпросвещения создать для учащихся школ модуль по правилам поведения при нахождении неизвестных предметов на уроках ОБЖ или «Разговоров о важном». С такой инициативой она выступила после несчастного случая в Красногорске, где мальчику вечером 11 ноября оторвало пальцы из-за детонации самодельного взрывного устройства, которое было замаскировано под деньги, сообщает « Кровавая барыня ».

Первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Буцкая попросила у Минпросвещения проработать вопрос о том, чтобы включить в план обучения младших школьников курс полноценного модуля. Он будет касаться правил поведения при обнаружении подозрительных и неизвестных изделий, и повторяться регулярно.

Школьников планируют учить тому, что с подобными предметами нельзя соприкасаться. Также дети должны рассказывать о подобных находках взрослым.

Вечером 11 ноября 9-летний мальчик, шедший вдоль жилого дома в Красногорске, поднял с асфальта неустановленное взрывное устройство. Его прятали в подарочной упаковке. К ней были пристегнуты 10 рублей.

