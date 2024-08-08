В Госдуме предложили наказать сливших в сеть информацию о «смерти» Поддубного

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил привлечь к ответственности тех, кто распространил недостоверную информацию о здоровье военкора Евгения Поддубного, сообщает РИА Новости .

7 августа Евгений Поддубный отправился в места боевых действий в Курской области вместе со съемочной группой. Автомобиль, в котором находился военкор, был атакован украинским беспилотником.

Вечером в СМИ появилась информация, что Поддубный якобы погиб. Однако она была опровергнута незадолго до полуночи. Военкор получил ранения, в тяжелом состоянии его доставили в больницу. 8 августа его на вертолете транспортировали в Москву и доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Хамзаев предложил наказать тех, кто «слил» в Сеть ложную информацию вокруг жизни и здоровья Поддубного. Он отметил, что виновник, решивший «хайпануть», должен ответить за свои действия, которые необходимо оценить со стороны правоохранительных органов.

Ранее с предложением ввести наказание за фейки после новостей о «смерти» Поддубного также выступил Председатель Крымского отделения Союза журналистов России (СЖР) Вадим Первых.