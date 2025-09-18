В Госдуме предложили на неделю отключать россиянам интернет

Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил отключать интернет для россиян на неделю или хотя бы на выходные, чтобы снизить вред для здоровья и уменьшить случаи игромании, сообщает «Абзац» .

Парламентарий выступил с инициативой временно ограничивать доступ к интернету для россиян. По его мнению, такое отключение поможет сохранить зрение и нервы, а также сократить число случаев игромании.

Арефьев пояснил, что постоянное использование интернета негативно влияет на здоровье, финансы и психику. По его оценкам, примерно в 70% случаев интернет приносит вред, вызывая зависимости и психологические расстройства. Парламентарий отметил, что миллионы людей страдают лудоманией и теряют крупные суммы денег из-за азартных игр в Сети. Он уверен, что периодическое ограничение времени в интернете поможет минимизировать эти последствия.

По данным зарубежных исследований на 2025 год, в среднем люди проводят в интернете 6 часов 36 минут в день. Больше всего времени онлайн проводят подростки, студенты и молодые взрослые до 34 лет. В возрастных группах от 35 до 55 лет среднее время пребывания в Сети составляет около 5 часов в день.

Ранее с похожей инициативой выступил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Он предложил ограничивать доступ к интернету ночью для повышения рождаемости, отмечая, что цифровое воздержание может способствовать развитию личных отношений среди молодежи.

