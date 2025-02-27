В Госдуме ответили, как будет решаться проблема нападений на детей собаками

Председатель государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости создания законопроекта, который бы защитил детей от нападений бездомных собак. Стало известно, как, по мнению депутата, зампреда комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова, в ведомстве собираются решать эту проблему, сообщает Общественная Служба Новостей .

Депутат отметил, что создание такого закона требует тщательного анализа и готовности к последствиям, так как необходимые меры могут вызвать недовольство в обществе. Он подчеркнул, что большинство бездомных собак оказались на улице не по своей воле.

«Я бы тут вопрос ставил в принципе о нападении собак на детей и вообще на людей. Не только бездомные собаки нападают <…> А собак, у которых есть хозяева, тоже расстреливать или их хозяев тоже расстреливать?» — заявил Милонов.

Депутат уверен, что к агрессивному поведению собак причастна безответственность хозяев, которые бросают своих четвероногих друзей на улице еще щенками. Чтобы решить проблему нападений, необходим тщательный анализ того, какие собаки чаще всего нападают на людей. Зафиксированной статистики о том, как часто встречаются случаи нападения среди привитых и стерилизованных собак и не привитых и не стерилизованных, на данный момент нет.

Милонов призвал искать решение проблемы более гуманными способами. Расстрелы бездомных собак на улицах не приведут к хорошему итогу, а жестокость в обществе начнет расти. Также согласно истории расстрелы собак на улицах не уменьшат их количества, так как популяция, чувствуя угрозу, начнет размножаться более интенсивно.