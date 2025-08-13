В Госдуме объяснили рассылку уведомлений о воинском учете на «Госуслугах»

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что уведомления на «Госуслугах» о внесении сведений в реестр воинского учета, которые получают россияне, в том числе находящиеся в запасе или не состоящие на воинском учете, связаны с наполнением баз данных, сообщает РБК .

«Это ничем не грозит: ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу. Тем более лицам женского пола, они у нас служат только по контракту и по желанию», — сказал Картаполов.

Депутат Госдумы добавил, что в настоящее время проводится работа по наполнению и уточнению базы данных военкоматов. Все данные россиян, проходивших срочную службу, сохранились, однако их необходимо актуализировать. Актуальные данные надо предоставить в военкомат, а часть сведений можно подтвердить через «Госуслуги».

Единый реестр воинского учета заработал в России 1 ноября прошлого года. В последнее время на портале «Госуслуги» россиянам стали приходить именные уведомления о внесении сведений в реестр воинского учета.

Стало известно, что при попытке покинуть страну с уклонистами будут проводить профилактические беседы. Пограничникам выдали доступ к реестру воинского учета.