В Госдуме назвали условие для запрета мигрантам перевозить семьи в РФ

Матвеев: запрет на ввоз в РФ семей мигрантов возможен только при введении виз

Парламентарий считает, что на сегодняшний день невозможно полностью проконтролировать тех, кто въезжает в РФ. По его словам, это связано с отсутствием визового режима.

«У нас безвизовый режим существует со странами СНГ, в том числе Средней Азии. И, соответственно, реализация этой инициативы возможна только при введении виз. А это прерогатива президента», — объяснил Матвеев.

Законодатель добавил, что указанная инициатива о запрете мигрантам привозить семьи в РФ сможет работать только при введении визового режима.