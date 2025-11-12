В Госдуме назвали треш-контент угрозой для психики молодежи

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что треш-контент негативно влияет на психику и формирует опасные установки у молодежи, сообщает Газета.ru .

В Госдуме продолжается борьба с треш-контентом, который, по мнению Толмачева, представляет серьезную угрозу для психического здоровья молодежи. Депутат отметил, что подобный контент способствует формированию негативных убеждений, нормализует опасное поведение и навязывает чуждые ценности.

Толмачев напомнил, что треш-стримы запрещены в России с августа 2024 года, когда был принят соответствующий закон. За нарушение предусмотрены штрафы до одного миллиона рублей и конфискация оборудования, а повторное нарушение грозит уголовной ответственностью. Несмотря на запрет, остаются другие формы деструктивного контента, которые продолжают оказывать негативное влияние.

«Треш-контент — это самый отборный брейнрот. Я бы добавил, что от деструктивного контента гниет не только мозг, но и душа», — пояснил Толмачев.

Депутат сообщил, что в Госдуме создана рабочая группа по профилактике деструктивного влияния на детей и молодежь. По его словам, планируется разработать систему инструментов для противодействия негативному контенту и защиты традиционных ценностей.

