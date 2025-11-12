В Госдуме могут позволить россиянам работать на больничном за деньги

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отправил на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается создать институт временного адаптивного режима труда. Он даст возможность россиянам работать на больничном, не теряя в зарплате, сообщает РИА Новости со ссылкой на полученный документ.

В рамках законопроекта предлагается внести в Трудовой кодекс РФ новую статью 931. В ней прописывается понятие и правовые основы использования временного адаптивного режима труда.

Нынешнее законодательство предлагает лишь бинарный статус: сотрудник либо полностью трудоспособен, либо временно нетрудоспособен (на больничном). Однако это не соответствует современным реалиям. В некоторых случаях работники при легких недугах могут трудиться, но в облегченном режиме.

Законопроект сможет устранить правовой пробел. Он даст возможность сохранить занятость и уровень доходов в период небольших проблем со здоровьем. У работодателей получится минимизировать потери от отсутствия специалиста и надобности дополнительно нанимать сотрудника для его замены.

Если законопроект примут, то сотрудники смогут добровольно использовать временный адаптивный режим труда. Для этого им нужно будет предоставить медицинское заключение о возможности установления сотруднику временного адаптивного режима труда и условиях указанного режима с рекомендации по адаптации условий труда. Также за сотрудником оставят средний заработок и закрепят гарантии права.

