В Госдуме хотят запретить работать психологам без высшего образования

Председатель Нина Останина на заседании рабочей группы экспертного совета комитета по защите семьи и вопросам материнства и детства заявила, что в России существует необходимость в срочном принятии законодательства «Об основах психологической деятельности», которое обяжет психологов, работающих с гражданами, иметь высшее профильное образование, сообщает Инфо24 .

Она подчеркнула, что данный закон не просто актуален, а требует немедленного решения в контексте общественных и национальных интересов. Согласно данным ВЦИОМ, к 2024 году наблюдается рекордный рост спроса на услуги психологов — максимальный за последние 15 лет.

Это связано с адаптацией общества к изменениям, запросами на психологическую помощь и распространением тематики ментального здоровья, особенно среди участников специальной военной операции и их семей. Останина акцентировала внимание на важности защиты граждан от недобросовестных специалистов.

Проект закона определит статус психологов и структурирует их профессиональную деятельность, что, в свою очередь, позитивно скажется на подготовке специалистов.

«Базовое требование закона: психолог — это специалист с высшим специальным образованием. В законе выделен специальный переходный период для специалистов, проходящих переподготовку. За этот период они смогут получить высшее образование», — добавила эксперт.

Останина также отметила высокие претензии к платным услугам в сфере психологии и уверила, что вопросы качества будут учтены в новом законодательстве.