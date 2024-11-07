В Госдуме хотят ввести меры против уехавших россиян, критикующих страну

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о планах по введению мер против граждан, которые покинули Россию и критикуют свою страну. Одним из шагов станет ограничение их прав на получение дохода от имущества в РФ, сообщает Общественная Служба Новостей .

Также рассматривается законопроект, касающийся выплат иностранным агентам за творческую деятельность. Он подразумевает зачисление всех доходов иноагентов от искусства, науки и других сфер на специальный рублевый счет. Этот законопроект могут начать рассматривать в ГД с 11 по 17 ноября.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал возможность ограничения экономических прав таких граждан. Он отметил, что в отсутствие специальных правовых режимов нет эффективных механизмов, чтобы запретить получение доходов от аренды жилья.

Однако парламентарий добавил, что если выяснится, что средства от аренды направляются на поддержку противников России, такие доходы должны быть конфискованы в пользу государства.

«Я убежден, что если будет установлено, что от сдачи квартиры, например, гражданин направляет хоть один вшивый ломаный грош на помощь „украинским фашистам, врагам России или жертвует на корм свинье Леониду Волкову*“, то квартира и все имущество этого „рантье“ должны быть обращены в пользу государства», — заключил депутат.

*Лицо, признанное иноагентом в Российской Федерации