В Котельниках прошла встреча с жителями в формате выездной администрации

В Доме культуры «Белая Дача» прошла встреча с жителями в формате выездной администрации, которую провели глава городского округа Котельники Михаил Соболев, его заместители и представители городских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Основной вопрос, который волновал жителей — отопление в многоквартирных домах. В связи с ремонтом трубопровода в некоторых домах отмечались отклонения по параметрам. В настоящее время все наладки и испытания завершены, труба диаметром 700 мм введена в эксплуатацию и работает в полном объеме.

Были обращения по теме сроков переселения из аварийного жилья. Первый этап переселения из микрорайонов Белая Дача и Ковровый уже завершен. Новые квартиры жители получили в микрорайоне Парковый, который сейчас продолжает активно развиваться. Дом № 29 микрорайона Ковровый попадает под вторую волну переселения — на 2026–2028 год.

Также жителей Котельников волновал вопрос благоустройства Кузьминского лесопарка. Первый этап благоустройства завершен. Ко второму этапу планируется приступить после решения вопроса финансирования с учетом программы по модернизации сетей теплоснабжения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.