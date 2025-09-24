В городе Куровское Орехово-Зуевского округа модернизировали дворовые территории

Масштабные работы по комплексному благоустройству дворовых территорий провели в городе Куровское Орехово-Зуевского округа. Только площадь асфальтирования составила более восьми с половиной тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На улице Совхозной в городе Куровское модернизировали две дворовые территории. Здесь было асфальтировано порядка 7,5 тыс. кв. м, обустроено 5 новых парковок, 6 тротуаров.

«Перед началом работ комбинат благоустройства удалил старые больные деревья и перенес опоры освещения, что позволило расширить парковочное пространство. У каждого подъезда установили лавочки и урны», — сообщил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Еще одна дворовая территория в Куровском отремонтирована на улице Школьной. Здесь обустроено два тротуара, две парковки и установлена детская игровая площадка. Все работы проводились под контролем жителей с учетом их мнения.

Масштабные работы по комплексному благоустройству дворовых территорий провели в городе Куровское Орехово-Зуевского округа. Только площадь асфальтирования составила более восьми с половиной тысяч квадратных метров.