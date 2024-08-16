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В Лосино-Петровском прошло закрытие лагерной смены на базе СОШ № 1, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во всех сменах лагеря царили веселье, суета и каждый день был наполнен интересными событиями и мероприятиями. За время, проведенное в школьном лагере, ребята научились дружить, уважать друг друга, ценить дружбу.

12 августа прошла развлекательная программа «Движение-это жизнь» в рамках проекта «Культура для школьников».

На закрытие лагерной смены ребята вспоминали все лучшее, что произошло в течении всей смены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.