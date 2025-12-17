В Главном управлении Росгвардии по Московской области подвели итоги работы за 2025 год

В Главном управлении Росгвардии по Московской области состоялось расширенное совещание, в ходе которого руководитель главка генерал-майор полиции Сергей Новичков подвел итоги оперативно-служебной деятельности подразделений за 2025 год.

Мероприятие прошло с участием исполняющего обязанности заместителя командующего Центральным округом Росгвардии по ОВО и ЛРР полковника полиции Сергея Лопатина.

В ходе совещания руководители структурных подразделений выступили с докладами о проделанной работе, обозначили векторы развития и ключевые приоритеты оперативно-служебной деятельности на предстоящий год.

Подводя итоги служебно-боевой деятельности, генерал-майор полиции Сергей Новичков отметил вклад каждого сотрудника в обеспечении общественной безопасности и правопорядка на территории Московской области.

Выполняя задачи по противодействию преступности, терроризму и экстремизму, личный состав спецподразделений подмосковного главка принял участие в более чем 6 тысячах специальных операциях, в ходе которых задержано свыше 4 тысяч злоумышленников. Кроме того, сотрудники спецподразделений подмосковного главка Росгвардии внесли значительный вклад в решение задач по противодействию терроризма на территории Северо-Кавказского региона.

На сегодняшний день Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области с помощью технических средств безопасности обеспечивают охрану порядка 90 тысяч особо важных и режимных объектов, а также имущества физических и юридических лиц. С начала 2025 года сотрудники вневедомственной охраны отработали более 75 тысяч сигналов «Тревога». За совершение правонарушений в органы внутренних дел было доставлено 50 тысяч граждан, из них 18 лиц, находящихся в розыске.

В уходящем году сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Главного управления Росгвардии по Московской области провели порядка 40 тысяч проверок владельцев гражданского огнестрельного оружия, в пользовании которых находится более 350 тысяч единиц оружия. В результате этой планомерной и масштабной работы выявлено около 7 тысяч нарушений. Из незаконного оборота изъято более 5 тысяч единиц оружия, аннулировано более тысячи лицензий и разрешений на хранение и ношение оружия. Добровольно сдано порядка 5 тысяч единиц.

В завершение заседания начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Сергей Новичков определил задачи на 2026 год, поблагодарил личный состав за успешное выполнение поставленных задач и высокий профессионализм, а наиболее отличившимся росгвардейцам вручил ведомственные награды и ценные подарки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.