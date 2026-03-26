В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья об опасности нахождения на тонком льду

В конце марта лед на водоемах Московской области становится крайне непрочным. Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья об опасности нахождения на тонком льду, сообщает пресс-служба ведомства.

«В первую очередь мы используем плавсредства на открытой воде, гидрокостюмы, спасательные круги, концы Александрова, которые помогают вытащить человека на водной глади либо на тонком льду», — сказал заместитель начальника территориального управления № 5 Владимир Пискун.

Весной выходить на лед крайне рискованно. Лед имеет неоднородную структуру и может сломаться в любой момент. Спасатели рекомендуют рыболовам убрать зимние снасти и дождаться летнего сезона, чтобы не рисковать жизнью ради улова.