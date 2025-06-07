В Гидрометцентре рассказали о главной причине глобального потепления

Вильфанд: влияние парниковых газов превысило природные климатические циклы
Общество

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что антропогенное воздействие на климат теперь существенно превосходит влияние природных явлений, сообщает РИА Новости.

«Сейчас главный фактор — парниковые газы, это уже можно считать законом. Деятельность человека по изменению климата значительно превышает природные процессы», — подчеркнул метеоролог.

Эксперт отметил, что феномен Эль-Ниньо, вызвавший рекордное повышение температур в 2023–2024 годах, не вернётся как минимум до осени. Сейчас климатическая система находится в нейтральной фазе после слабовыраженного периода Ла-Нинья, который обычно охлаждает планету.

«До конца осени существенных изменений не ожидается — фаза останется нейтральной», — добавил Вильфанд.

Особое внимание специалист уделил механизму взаимодействия океана и атмосферы: при Ла-Нинья тепло уходит в океанские глубины, тогда как Эль-Ниньо, наоборот, нагревает атмосферу. При этом 2024 год, несмотря на завершение активной фазы Эль-Ниньо в апреле, стал самым жарким в истории наблюдений, что подтверждает растущую роль антропогенного фактора.

«Рекорды 2023 и 2024 годов показали — даже без Эль-Ниньо температура продолжает расти из-за деятельности человека», — заключил Вильфанд.

Этот вывод согласуется с данными международных исследований, согласно которым концентрация парниковых газов достигла максимальных значений за последние 800 тысяч лет.