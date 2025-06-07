В Гидрометцентре рассказали о главной причине глобального потепления

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что антропогенное воздействие на климат теперь существенно превосходит влияние природных явлений, сообщает РИА Новости.

«Сейчас главный фактор — парниковые газы, это уже можно считать законом. Деятельность человека по изменению климата значительно превышает природные процессы», — подчеркнул метеоролог.

Эксперт отметил, что феномен Эль-Ниньо, вызвавший рекордное повышение температур в 2023–2024 годах, не вернётся как минимум до осени. Сейчас климатическая система находится в нейтральной фазе после слабовыраженного периода Ла-Нинья, который обычно охлаждает планету.

«До конца осени существенных изменений не ожидается — фаза останется нейтральной», — добавил Вильфанд.

Особое внимание специалист уделил механизму взаимодействия океана и атмосферы: при Ла-Нинья тепло уходит в океанские глубины, тогда как Эль-Ниньо, наоборот, нагревает атмосферу. При этом 2024 год, несмотря на завершение активной фазы Эль-Ниньо в апреле, стал самым жарким в истории наблюдений, что подтверждает растущую роль антропогенного фактора.

«Рекорды 2023 и 2024 годов показали — даже без Эль-Ниньо температура продолжает расти из-за деятельности человека», — заключил Вильфанд.

Этот вывод согласуется с данными международных исследований, согласно которым концентрация парниковых газов достигла максимальных значений за последние 800 тысяч лет.