В Германии прошли обыски в офисах Adidas по делу о налогах

В Германии прошли обыски в нескольких офисах компании Adidas в рамках дела о налогах, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что расследование ведется с октября 2019 года. Оно касается таможенных и налоговых правил в отношении товаров, импортируемых в Германию.

Обыски провели в городе Херцогенаурах и ряде других офисах.

Компания не ожидается каких-либо финансовых последствий на этом фоне, заявил ее представитель.

Ранее Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы российской структуры немецкого производителя спортивной одежды и обуви Adidas в пределах 3,5 млрд рублей.