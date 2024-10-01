В Генштабе заявили, что срок службы по призыву в РФ останется неизменным

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что срок службы по призыву в России не будет меняться, сообщает « Красная звезда ».

«Срок службы по призыву останется неизменным», — сказал он.

Бурдинский подчеркнул, что мероприятия прошедшего и нынешнего призыва никак не связаны с проведением спецоперации.

Он подчеркнул, что военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекать не будут.

Осенний призыв стартует в России с 1 октября и продлится до 31 декабря.

В ходе весеннего призыва ряды российской армии на время прохождения срочной службы пополнили 150 тыс. человек.