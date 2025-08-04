В ГД внесли законопроект о совместном воспитании детей после развода

Депутаты разработали законопроект, который предлагает закрепить в семейном законодательстве порядок совместного воспитания детей родителями после развода. Документ уже внесен в Госдуму, сообщает РИА Новости .

Авторами проекта выступили Андрей Свинцов от ЛДПР, Дмитрий Кузнецов от «Справедливая Россия — За правду» и Алексей Корниенко от КПРФ. Они предложили внести в Семейный кодекс изменения, согласно которым суд при расторжении брака должен будет определять порядок совместного воспитания детей.

В первую очередь она будет применяться, если суд увидит, что родители негативно настроены друг к другу, ведь в таком случае возникает вероятность, что один из родителей не сможет полноценно общаться с ребенком.

По словам депутатов, такая мера позволит сохранить это общение. Авторы законопроекта сослались на то, что такая практика успешно реализуется во многих странах, в том числе в ЮАР, Бразилии, Индии.

При этом другая поправка регламентирует случаи, когда установить порядок совместного воспитания невозможно. Например, если у одного из родителей нет места жительства, если он ограничен в родительских правах и т.д. Также суд должен будет решать, как будет выглядеть индивидуальный график проживания ребенка с каждым из родителей.