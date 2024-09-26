В ГД РФ предложены поправки, делающие бессмысленным фиктивный брак для мигрантов

ГД РФ: срок проживания в браке с россиянином для получения РВП увеличат до 3 лет

Желающим получить разрешение на временное проживание в РФ придется жить в браке с гражданином страны три года. Такую поправку внес в Государственную думу ее председатель Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба ГД РФ.

До принятия закона мигранту для получения РВП достаточно было прожить в браке всего два года. После него минимальный срок увеличится до трех лет. Только после этого разрешение на временное проживание вне квоты будет выдано.

Володин добавил, что внесена еще одна поправка. Она необходима для того, чтобы бороться с фиктивным отцовством.

Председатель Государственной думы предложил выдавать вид на жительство только через три года после усыновления ребенка-гражданина РФ. Его предоставят в случае, если пара вместе жила и вела хозяйство.

Благодаря этим поправкам иностранцы не будут заключать брак, чтобы быстрее получить гражданство РФ. Ведь процедура оформления документов от этого быстрее не пойдет.

Ранее сотрудники ФСБ провели задержание группы лиц, которые нелегально прописывали жителей Африки в России. На таких услугах они заработали 60 млн рублей.