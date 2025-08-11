В ГД предложили разрешить выдачу прав за достижения в учебе и спорте

Депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев и Ярослав Самылин предложили предоставлять возможность получения водительских прав подросткам, достигшим 16 лет и продемонстрировавшим достижения в спорте и учебе, сообщает ТАСС .

Соответствующий документ они направили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. В тексте сказано, что сейчас многие молодые люди в возрасте 16-17 ответственно подходят к своим обязанностям, участвуют в образовательных программах, побеждают в соревнованиях, развивают бизнес-проекты.

Депутаты считают, что это требует не только таланта, но и дисциплины, умения принимать решения. Потому они считают целесообразным выдачу водительских прав подросткам старше 16 лет.

Основание для этого может стать, например, наличие федеральных или региональных наград в образовательной или научной сфере, спортивные достижения, высокие разряды и звания, а также ведение ИП.

По мнению депутатов, если инициатива будет реализована, то она позволит поддержать активность амбициозных подростков и даст им возможность для самореализации. При этом молодые люди обязаны будут пройти полный курс обучения в автошколе, сдать экзамены и даже пройти психологические тесты при необходимости.

Ранее ГАИ опровергла информацию про новые правила стоянки и остановки. В ведомстве отметили, что у них сведений о подобной инициативе.