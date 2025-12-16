В ГД предложили контролировать бывших мошенников до 20 лет после освобождения

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предложил отслеживать траты и образ жизни россиян, осужденных за мошенничество, в течение 10–20 лет после освобождения, сообщает Газета.ru .

Аксененко сообщил, что внес в Госдуму законопроект, предусматривающий длительный контроль за бывшими осужденными за мошенничество. По его словам, предлагается отслеживать расходы и образ жизни таких граждан в течение 10–20 лет после выхода из тюрьмы, в зависимости от суммы ущерба.

«Предлагаю даже после отбывания наказания в исправительном учреждении, по выходу на свободу, продолжать в течение 10–20 лет в зависимости от суммы украденного отслеживать траты и образ жизни мошенника. Кроме того, считаю необходимым на этот же период запретить преступнику выезд за границу. И только когда вернет награбленное в полном объеме, можно будет думать об упразднении этой меры», — пояснил Аксененко.

Депутат отметил, что такие меры могут стать сдерживающим фактором для потенциальных мошенников. Он подчеркнул, что, если человек будет знать о длительном контроле и необходимости вернуть похищенное, то задумается о последствиях.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать подарочные карты для обмана россиян.

