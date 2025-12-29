В газете «Вечерняя Москва» назначен новый главный редактор

Газету «Вечерняя Москва» с 1 января 2026 г года возглавит Александр Шарнауд (псевдоним — Александр Шарно): он назначен новым главным редактором, сообщает «Вечерняя Москва» .

Он начал работу в издании осенью 2011 года, был заместителем главного редактора и первым заместителем, а с октября 2025 года исполняет обязанности главы «Вечерней Москвы».

«Мы рады, что редакцию газеты возглавит Александр Шарнауд. За годы работы Александр Валентинович зарекомендовал себя как профессионал своего дела, он один из самых опытных медиаменеджеров и обладает всеми качествами современного руководителя», — заявил генеральный директор АО «Редакция газеты „Вечерняя Москва“ Георгий Рудницкий.

Александр Шарнауд родился 9 июля 1970 год. В 1990 году он завершил обучение на факультете, предназначенном для иностранцев, при Национальном автономном университете, расположенном в Мехико. В 1996 году получил диплом с отличием на факультете журналистики в МГУ им. М. В. Ломоносова.

Еще будучи студентом третьего курса, начал работать в газете Моссовета «Куранты» в качестве корреспондента, освещающего новости. В 1996 году перешел на позицию ответственного секретаря в газету «Ведомости. Москва», которая впоследствии стала известна как газета «Жизнь».

