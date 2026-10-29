В Электроуглях девять молодежных команд сыграли в «Что? Где? Когда?»

Пятая игра сезона 2026 года «Что? Где? Когда?» среди молодежных команд Богородского округа прошла 28 октября в центре культуры и искусств города Электроугли. Победила команда «Энерджайзеры» из ГАПОУ МО «ПК «Энергия»», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В интеллектуальном состязании участвовали девять молодежных команд Богородского округа. На обсуждение каждого вопроса им давали одну минуту. Участникам требовались не только знания, но и умение слушать друг друга, выстраивать логику и принимать совместные решения.

Темой пятой игры сезона стали народы России, их история и самобытная культура. Команды отвечали на вопросы об этнографических деталях, исторических фактах и культурных особенностях, а также искали неожиданные ассоциации.

Первое место заняли «Энерджайзеры» из ГАПОУ МО «ПК «Энергия»». Победу им принесли слаженная работа, быстрая реакция и точные версии ответов. Впереди у участников — финал сезона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.