сегодня в 18:32

В Электростальском колледже состоялся Единый день открытых дверей

В Электростальском колледже в минувшие выходные прошел Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Гости колледжа познакомились с 26 профессиональными направлениями, представленными в учебном заведении. Организаторы подготовили насыщенную программу, позволившую каждому участнику «примерить на себя» роль будущего специалиста, попробовать свои силы в различных видах деятельности.

Студенты и мастера производственного обучения провели для посетителей экскурсии по мастерским и познавательные мастер-классы. Мастера слесарных работ учили разным видам крепежа, электротехники демонстрировали современную систему освещения, сетевые администраторы погружали в мир цифровых технологий, будущие пожарные показывали навыки спасения. Мастера-растениеводы, представители индустрии красоты, повара-кондитеры, автослесари знакомили будущих студентов со своими направлениями.

Представители колледжа подробно рассказали о поступлении, процессе обучения и о программе «Профессионалитет». Также о целевой подготовке квалифицированных кадров ребята и их родители узнали от работников предприятий.

Электростальский колледж входит в ТОП-100 лучших образовательных организаций России, является активным участником большинства федеральных, региональных и муниципальных профориентационных проектов.