В Электростали завершили благоустройство площади у спорткомплекса «Кристалл»

В Электростали завершилось благоустройство площади у бассейна «Кристалл» в районе Затишье. Эта территория, расположенная на границе жилых и промышленных зон, является важным пешеходным транзитом. По информации министерства благоустройства Московской области, вблизи парка находятся крупные спортивные объекты — бассейн, стадион «Кристалл» и крытый тренировочный каток имени А. С. Ионова, а также Электростальский колледж и ДК Карла Маркса. Техническое открытие объекта состоится завтра, 30 сентября, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

При работе над проектом особое внимание уделяется сохранению существующих деревьев и дорожек. Для организации пространства был выбран подход с единым цветовым решением для выделения разных функциональных зон.

Входная группа «Затишье» будет оформлена как уютное пространство. Перед тренировочным катком организуют площадку для районных мероприятий, окруженную новыми деревьями. Центральной точкой притяжения станет детская площадка с качелями.

Тематическая детская игровая площадка будет включать элементы в виде поезда и смотровой башни, что отсылает к истории города. Также, согласно пожеланиям жителей, за тренировочным катком создадут специальную площадку для дрессировки животных.

Центральная аллея парка будет сохранена, а в южной части территории, которая сейчас заброшена, создадут новые прогулочные дорожки для тихого отдыха. Дополнительные парковочные места появятся со стороны улицы Спортивной и Строительного переулка.

В ведомстве отметили, что работы по благоустройству планируется завершить в ноябре текущего года.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.