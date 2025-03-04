В Электростали выявили случай незаконной торговли алкоголем в ночное время

Сотрудники управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Электросталь, а также специалисты Управления по потребительскому рынку и сельскому хозяйству администрации города провели рейд, направленный на выявление объектов незаконной торговли алкогольной продукцией после 23:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

27 февраля 2025 года, после 23:00, состоялся совместный выезд представителя администрации с сотрудником УМВД по городу Электросталь.

В гипермаркете «Глобус» (по адресу: пос. Случайный, массив 1, стр. 2) и магазине «Магнит» (по адресу: ул. Ялагина, 17) с круглосуточным режимом работы было отказано в продаже алкогольных напитков. В магазине «Крафтотека» (ул. Советская, 12/1), работающем до 24:00, продавцом была произведена продажа пива на вынос.

В отношении нарушителя будут применены меры административного воздействия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.