В Электростали проверяют готовность образовательных учреждений к учебному году

Накануне в Электростали стартовали традиционные мероприятия по оценке готовности образовательных учреждений к новому учебному году. В этот день в рамках проверки рабочая группа, в которую вошли представители городского управления образования, посетила гимназию № 9, школу № 22 и школу № 5. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В школах проверили качество ремонта и обновлений в учебных кабинетах, оценили состояние мультимедийной техники, санитарное состояние в пищеблоках и столовых, оснащенность и готовность медкабинетов и спортивных залов, а также состояние территорий вокруг учебных заведений после благоустройства.

В среду проверяющие посетили гимназию № 21, Электростальский колледж и центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда». В данных образовательных учреждениях проверили техническое состояние учебных и медицинских кабинетов, функциональность спортивных залов и детских игровых комнат, методическое и программное обеспечение образовательного процесса, уровень благоустройства пришкольных территорий. Особое внимание проверяющие обратили на соответствие зданий требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, а также на соблюдение в учебных заведениях санитарно-эпидемиологических норм.

Результаты проведенных проверок порадовали. Члены рабочей группы убедились, что все образовательные учреждения, в которых они побывали, полностью соответствуют установленным требованиям и готовы к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.