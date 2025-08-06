В Электростали проверяют готовность образовательных учреждений к учебному году
Фото - © Управление образования администрации г.о. Электросталь
Накануне в Электростали стартовали традиционные мероприятия по оценке готовности образовательных учреждений к новому учебному году. В этот день в рамках проверки рабочая группа, в которую вошли представители городского управления образования, посетила гимназию № 9, школу № 22 и школу № 5. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
В школах проверили качество ремонта и обновлений в учебных кабинетах, оценили состояние мультимедийной техники, санитарное состояние в пищеблоках и столовых, оснащенность и готовность медкабинетов и спортивных залов, а также состояние территорий вокруг учебных заведений после благоустройства.
В среду проверяющие посетили гимназию № 21, Электростальский колледж и центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда». В данных образовательных учреждениях проверили техническое состояние учебных и медицинских кабинетов, функциональность спортивных залов и детских игровых комнат, методическое и программное обеспечение образовательного процесса, уровень благоустройства пришкольных территорий. Особое внимание проверяющие обратили на соответствие зданий требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, а также на соблюдение в учебных заведениях санитарно-эпидемиологических норм.
Результаты проведенных проверок порадовали. Члены рабочей группы убедились, что все образовательные учреждения, в которых они побывали, полностью соответствуют установленным требованиям и готовы к началу нового учебного года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.
«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.