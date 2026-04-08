В Электростали провели лекцию по кибербезопасности для пенсионеров

Лекцию-беседу «Стоп-мошенники» для представителей старшего поколения провели 7 апреля в Центре культуры «Досуг» в Электростали. Участникам рассказали о распространенных схемах обмана и способах защиты личных данных, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе встречи специалист подробно разобрал самые распространенные схемы, которые используют злоумышленники. Слушателям объяснили, как действуют лжебанкиры, по каким признакам можно распознать поддельный сайт и почему нельзя переходить по подозрительным ссылкам из смс и мессенджеров. Отдельное внимание уделили защите персональных данных и правилам общения с незнакомцами по телефону.

Самой практической частью стал разбор реальных ситуаций. На конкретных примерах участники увидели, как мошенники действуют в разных обстоятельствах, и получили четкие инструкции: что отвечать, куда обращаться и как вести себя при подозрительных звонках или сообщениях.

Слушатели активно участвовали в беседе, задавали вопросы и делились личным опытом. Специалист дал разъяснения по каждому случаю и напомнил основные правила цифровой безопасности.

