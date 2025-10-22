В Электростали прошло открытие обновленного сквера «Защитникам неба»

сегодня в 18:45

Сегодня состоялось торжественное открытие обновленного сквера «Защитникам неба». Сквер посвящен бойцам 347-го артиллерийско-зенитного полка, защищавшим небо над нашим округом во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Почтить память защитников и принять участие в церемонии возложения цветов пришли Глава городского округа Электросталь Филипп Александрович Ефанов, председатель городского Совета депутатов Инна Юрьевна Волкова, заместители Главы, участники СВО, отряд юнармейцев и жители города.

В своей речи Филипп Александрович отметил важность сохранения исторической памяти. После его слов все присутствующие возложили цветы к памятнику в знак благодарности и уважения к падшим героям.

Именно жители выбрали эту территорию для благоустройства в рамках Всероссийского голосования, а работы были проведены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Сегодня сквер преобразился до неузнаваемости, но его главный символ — легендарная «зенитка» по-прежнему напоминает нам о мужестве наших предков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.