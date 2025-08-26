В Электростали прошла августовская педагогическая конференция

В актовом зале городской администрации глава г. о. Электросталь Инна Волкова поблагодарила учителей и директоров образовательных учреждений и вручила награды работникам, которые внесли значительный вклад в сферу образования города и области. В этом году мероприятие посетила депутат Московской областной думы Линара Самединова. Она пожелала учителям удачи и вручила почетные грамоты и Благодарственные письма Московской областной думы.

Во время конференции с докладом об итогах прошедшего учебного года и о том, как учителя будут работать в новом году, выступила начальник управления образования Елена Митькина.

По итогам 2024-2025 учебного года все школы городского округа Электросталь вошли в зелёную зону по качеству образования, а 8 школ вошли в ТОП-100 лучших школ Московской области: 9 место — лицей № 8; 16 место — гимназия «Новое поколение»; 30 место — лицей № 7; 36 место — гимназия № 21; 38 место — школа № 12; 52 место — школа № 13; 61 место — лицей № 14; 91 место — школа № 11.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.