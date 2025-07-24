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В Электростали приступили к благоустройству сквера «На семи ветрах»

В городском округе Электросталь приступили к благоустройству сквера «На семи ветрах», расположенного напротив дома № 2Б по ул. Западной. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общая площадь территории составляет 0,5 га. На данный момент подрядчик приступил к демонтажным работам, расчищая площадку для будущих изменений.

В рамках проекта в обновленном сквере планируется обустроить пешеходные дорожки, а также комфортные площадки для отдыха, оснащенные скамейками, урнами и современными качелями. Для безопасности жителей по всей территории сквера будет установлена система видеонаблюдения, обеспечивающая контроль. Особое внимание уделено озеленению, проектом предусмотрена высадка новых деревьев и кустарников. Кроме того, будут обустроены цветники для создания декоративных композиций.

Важно отметить, что при разработке проекта учтены потребности всех категорий населения. На территории сквера будет обеспечена возможность беспрепятственного передвижения для маломобильных групп населения, что сделает отдых доступным и комфортным для каждого жителя Электростали.

Работы планируется завершить в ноябре 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.

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