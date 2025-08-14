В Электростали открыли две новые детские игровые площадки
Фото - © Администрация г.о. Электросталь
В Электростали по адресам ул. Победы, д. 3 корп. 1 и ул. Победы, д. 13 корп. 3 состоялось торжественное открытие современных детских игровых площадок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Они были модернизированы в этом году по программе губернатора Подмосковья. На торжественном открытии присутствовала глава города Инна Волкова, председатель Совета депутатов Олег Мироничев и жители ближайших домов. Инна Волкова пожелала ребятам весело проводить время на новой площадке, а также напомнила о необходимости бережно относиться ко всем игровым элементам. В рамках открытия для детей была подготовлена интерактивная развлекательная программа с танцами, играми и конкурсами.
Новые площадки оформлены в морском стиле. Игровые комплексы оснащены горками, качелями, сетками для лазания и развивающими элементами. Ребята уже по достоинству оценили разнообразие игровых элементов и удобство новых площадок.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.