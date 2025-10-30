В Электростали обсудили ход реализации экологического проекта

В рамках реализации проекта «Эколого-краеведческая тропа по городскому округу Электросталь и его природным ландшафтам» прошла встреча руководства Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» с автором и руководителем проекта Максимом Ларионовым, учителем биологии гимназии «Новое поколение» Людмилой Огарковой, депутатом совета депутатов городского округа Электросталь Сергеем Карловым. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Участники встречи рассмотрели вопросы установки на маршруте мусорных баков, туалетов, мангалов, беседок, привлечения полицейских для обеспечения безопасности людей и выявления фактов нарушений КоАП РФ, а арендаторов – для обустройства территории.

«Мы обсудили проблемы, решение которых невозможно без взаимодействия города и Ногинского лесничества. Земли государственного лесного фонда страдают от массового посещения людьми, так как граничат с берегом Иванисовского пруда и прилегающей к нему территорией. А отдыхающие нередко не соблюдают правила пребывания в лесу», – сказал директор Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» – лесничий Александр Лазарев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.