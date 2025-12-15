В Электростали молодежи Подмосковья показали фильм о матери-сапере из Донецка

В Электростали прошел финальный кинопоказ проекта «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ!», где более 600 молодых людей из 19 муниципалитетов Подмосковья посмотрели документальный фильм о матери-сапере из Донецка и обсудили его с ветераном боевых действий, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

В Электростали состоялся заключительный показ в рамках молодежного проекта «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ!». На мероприятии собрались более 600 молодых людей из 19 муниципалитетов Подмосковья. Проект реализует министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с телеканалом RT. Его цель — через документальное кино и обсуждение побудить молодежь к осмыслению современных событий.

Перед началом показа участники ознакомились с передвижной экспозицией «Защита суверенитета Российского государства. История и современность». Выставка, подготовленная министерством юстиции России при поддержке Российского исторического общества, фонда «История Отечества» и Госфильмофонда, включала архивные документы и фотографии, иллюстрирующие борьбу за национальный суверенитет.

Молодежи показали фильм «Родина/Мать» режиссера Яны Бех, рассказывающий о Екатерине из Донецка — кинологе саперной группы и матери двоих детей. Картина исследует ее выбор между материнским и гражданским долгом. В фильме показана история спасения младенца Никиты, которого Екатерина усыновила после разминирования разрушенного дома.

Особым гостем стала Лина Корсак, заместитель руководителя ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска, ветеран боевых действий и военный корреспондент. После показа она провела дискуссию с молодежью, отвечая на вопросы о службе, роли женщин на фронте и личном опыте. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.