В Электростали будет установлена бронзовая «Рыбка» в фонтан на центральной аллее

Скульптура «Рыбка» станет ключевым элементом обновленного фонтана на центральной аллее на проспекте Ленина в Электростали. Производство посетила глава г.о. Электросталь Инна Юрьевна Волкова и ее заместитель Сергей Андреевич Бобков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе визита на производство они ознакомились с процессом создания скульптуры и пообщались с художественным руководителем проекта, Константином Фоминым.

Константин Фомин, лауреат Государственной премии РФ в области культуры и искусства, рассказал о ходе работ над скульптурой. По его словам, «Рыбка» в скором времени перейдет в стадию отливки из бронзы. Сейчас мастера готовятся снять форму со скульптуры, чтобы затем отлить ее из расплавленного металла. Готовая бронзовая скульптура будет установлена в центре фонтана после завершения его реставрации на центральной аллее Электростали.

Стоит отметить, что Константин Фомин родился в Электростали и учился в Детской художественной школе города. Его талант и вклад в культуру и искусство России отмечены на высоком уровне: в прошлом году он стал лауреатом Государственной премии РФ и лично получил награду из рук Президента страны.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.