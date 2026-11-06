В Электростали более 100 человек написали гражданско-патриотический диктант

Более 100 человек приняли участие во Всероссийском гражданско-патриотическом диктанте «Моя любовь, душа моя – Россия!» в Электростальском институте — филиале Московского политехнического университета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Диктант «Моя любовь, душа моя – Россия!» объединил учащихся образовательных учреждений Электростали, студентов политеха и участников проекта «Активное долголетие». Проверить знания на площадке Электростальского института пришли более 100 человек.

Глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов приветствовал участников и пожелал им удачи. Он отметил, что такие проекты помогают сохранять историческую правду, передавать молодежи духовно-нравственные ориентиры и напоминать о важности единства и сплоченности.

В 2026 году Всероссийская акция проходит в пятый раз. Ее главная цель — укрепление гражданского мира и согласия, объединение народов страны на основе общей истории, культуры и традиций.

Диктант состоит из 30 тестовых вопросов об истории России, праве, государственных символах, культуре, традициях и праздниках народов страны.

Пройти тестирование онлайн может каждый желающий до 8 ноября. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.