В Электростали благоустраивают новое общественное пространство

В городском округе Электросталь в районе крытого катка имени А. С. Ионова приступили к благоустройству территории: скоро здесь появится новое общественное пространство «Затишье». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительные бригады уже приступили к подготовительному этапу, который включает в себя расчистку территории от излишней растительности и начало работ по обустройству пешеходных дорожек.

Согласно разработанному плану, территория «Затишья» будет оборудована всем необходимым для активного и спокойного отдыха. В числе запланированных зон: современная детская игровая площадка с качелями, для любителей активного образа жизни появится специализированная спортивная площадка. Особое внимание уделено и владельцам домашних животных – для их четвероногих друзей будет организована отдельная, специально оборудованная зона.

Безопасность и комфорт посетителей в любое время суток станут приоритетом. Проект предусматривает эффективное освещение всей территории сквера в вечернее время. Кроме того, для обеспечения общественного порядка будут установлены современные системы видеонаблюдения, которые позволят осуществлять контроль.

В рамках благоустройства будет выполнено озеленение территории: появятся новые деревья и кустарники.

Работы планируется завершить в конце ноября этого года.

Новое общественное пространство «Затишье» станет еще одним уютным и современным местом для отдыха, спорта и общения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.