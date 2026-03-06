В Электростали 6 марта поздравили труженицу тыла с 94-летием

В Электростали 6 марта труженица тыла Раиса Максютенко отметила 94-летие. Глава округа Филипп Ефанов передал ей поздравление президента России, вручил цветы и подарки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Раиса Лукинична Максютенко родилась в 1932 году в деревне Бобрики Рязанской области. Когда началась Великая Отечественная война, она была ребенком, однако вместе со взрослыми трудилась в сельском хозяйстве. Каждый рабочий день в тылу вносил вклад в приближение Победы.

В 1950 году она переехала в Электросталь. Здесь Раиса Лукинична связала жизнь с Машиностроительным заводом. Многие годы она работала аппаратчицей в 51-м цехе и трудилась на благо города и страны.

Глава округа Филипп Ефанов поздравил именинницу с днем рождения и пожелал ей крепкого здоровья, жизненной энергии и внимания близких. Несмотря на испытания военных лет, Раиса Лукинична сохранила оптимизм, душевное тепло и бодрость духа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.