В Эквадоре отменена угроза цунами после землетрясения на Камчатке
Угрозу цунами в Эквадоре, которая была объявлена после землетрясения на Камчатке, отменили, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что волны, которые создало землетрясение, прошли.
«…не существует большой угрозы для эквадорской территории», — говорится в сообщении.
При этом не исключается, что в отдельных зонах может наблюдаться небольшое движение уровня моря в ближайшие часы.
Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло мощнейшее землетрясение. О его последствиях можно почитать в материале РИАМО.
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