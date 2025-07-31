сегодня в 00:02

В Эквадоре отменена угроза цунами после землетрясения на Камчатке

Угрозу цунами в Эквадоре, которая была объявлена после землетрясения на Камчатке, отменили, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что волны, которые создало землетрясение, прошли.

«…не существует большой угрозы для эквадорской территории», — говорится в сообщении.

При этом не исключается, что в отдельных зонах может наблюдаться небольшое движение уровня моря в ближайшие часы.

Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло мощнейшее землетрясение. О его последствиях можно почитать в материале РИАМО.

В разгар подземных толчков в одном из родильных отделений 14-летняя девочка родила здоровую дочь. Медики сумели сохранить спокойствие и оказали помощь роженице и ее ребенку.